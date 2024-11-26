Генич оценил игроков «Спартака» Барко и Угальде

Популярный спортивный комментатор Константин Генич поделился мыслями об игре нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, а также полузащитника Эсекьеля Барко.

«Угальде - достойный футболист, но все-таки это игрок сборной Коста-Рики. А вот Барко – это суперприобретение. Взрослый мудрый футболист, меняющий игру», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшем поединке против «Локомотива» Угальде отметился четырьмя забитыми мячами.

Барко в текущем розыгрыше Премьер-лиги провел 15 матчей. Аргентинский полузащитник отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.