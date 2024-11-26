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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин отреагировал на слова об унижении сборной России

26 Ноября 2024 • 13:14 Комментировать

Наставник сборной России Валерия Карпин отреагировал на слова людей, которые говорят, что национальная команда унижает себя матчами против таких команд, как Бруней.

«Если люди не понимают элементарных вещей, чёрное называют белым... Зачем что-то отвечать? Или вы считаете, надо кого-то переубеждать?» - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По словам Карпина, он не воспринимает игры против столь скромных сборных как унижение. Тренер отметил, что в отборочных турнирах в зоне УЕФА команды проводят игры против сборных Сан-Марино и Лихтенштейна. На замечание о том, что речь идёт об официальных играх, и командам некуда деваться, Карпин сказал:

«Стоп! Нам сейчас тоже деваться некуда. Для нас эти матчи как официальные. Других нет».

Карпин также дал понять, что выбор между вариантами «игра с Брунеем» и «не играть» является очевидным.

Напомним, что в ноябре сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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