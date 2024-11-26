Карпин объяснил, почему матч с Брунеем лучше двусторонки

В ноябре сборная России провела товарищеский матч против Брунея и не ощутила никакого сопротивления. Команда Валерия Карпина победила в Краснодаре со счётом 11:0. У тренера спросили, имело ли смысл провести матч не с таким слабым соперником, а обратиться к другому формату – сыграть против сборной легионеров Премьер-лиги или против молодёжной сборной.

«Да можно и двусторонку провести. Условно – «брунейский» состав против «сирийского». Вроде бы отличный вариант, не надо ничего придумывать. Но! Сразу теряется соревновательный накал. Потому что футболисты все это воспринимают как тренировку», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что сборная России уже больше трёх лет не проводила официальные матчи. Связано это с санкциями, которые ввели УЕФА и ФИФА. В нынешних условиях российская национальная команда может проводить только товарищеские матчи, причём находить соперников для них непросто.