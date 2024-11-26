Глушаков жёстко оценил игру ЦСКА

Известный российский футболист Денис Глушаков подверг критике игру московского ЦСКА в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«ЦСКА безобразно выглядит. Второй тайм с «Ростовом» - катастрофа. А Карпин одну замену сделал и угадал. У ЦСКА хороший состав, но нет стабильности», - приводятся слова Глушакова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в рамках 16-го тура чемпионата России «армейцы» на своем поле встречались с «Ростовом». ЦСКА потерпел поражение со счетом 1:2. После 16 туров Премьер-лиги команда Марко Николича набрала 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от идущего пятым «Спартака» на четыре очка.