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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин ответил на слова Дзюбы

26 Ноября 2024 • 12:58 Комментировать

В недавнем громком интервью нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил о том, что он должен был получить вызов в сборную России в марте 2022 года. Тогда, как известно, матчей не было, ведь команду отстранили от стыковых игр за билет на чемпионат мира из-за санкций УЕФА и ФИФА.

По словам Дзюбы, у него была договорённость о вызове в российскую сборную на те стыковые матчи. Комментарий на этот счёт дал рулевой сборной России Валерий Карпин.

«Возможность такая была. Но не договорённость. Вот её точно не было и быть не могло. Зачем за несколько месяцев до матча говорить игроку, что его обязательно вызовут в сборную? А если растеряет форму?» - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Артём Дзюба в последний раз играл за сборную России летом 2021 года на чемпионате Европы. Недавно форвард заявил о готовности снова приехать в расположение национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба ещё теги
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