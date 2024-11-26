Ледяхов назвал ключевого игрока «Спартака»

Футбольный эксперт Игорь Ледяхов поделился мыслями об игре форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде в нынешнем сезоне. В недавнем дерби с «Локомотивом» (5:2) легионер отметился четырьмя голами.

«Угальде адаптировался к нашему чемпионату. Он забивает в каждой игре, в прошедшем матче отметился покером. Манфред является ключевой фигурой «Спартака», - приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний форвард провел 16 матчей, записав на свой счет 12 забитых мячей и две голевые передачи. После 16 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидера на восемь баллов.