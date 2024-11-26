Раскрыты миллионные премии игроков «Зенита» за победы над «Спартаком»

Игрокам петербургского «Зенита» обещаны солидные премиальные за победы над столичным «Спартаком». Как сообщил посредством социальных сетей журналист Иван Карпов, за выигрыш у «красно-белых» футболисты «сине-бело-голубых» получают по пять миллионов рублей.

Также отмечается, что за победные результаты в поединках с «Краснодаром», «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом» игроки «Зенита» получают по два миллиона.

В последнем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака минимально обыграли «Оренбург» со счетом 1:0. После 16 туров Премьер-лиги петербургский коллектив набрал 39 очков и находится на первом месте в турнирной таблице.