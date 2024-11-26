Глушаков назвал причину ухода из «Локомотива»

Известный российский полузащитник Денис Глушаков вспомнил о причинах своего ухода из московского «Локомотива».

«Я очень устал в «Локомотиве», когда ничего не выигрывал. Семь лет - ни одного трофея. Я устал. Надо было срочно что-то менять. И «Спартак» завоевал со временем чемпионство и суперкубок», - передает слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что Денис являлся игроком «железнодорожников» с 2005 по 2013 год. Затем полузащитник в течение шести лет выступал за «Спартак». В настоящий момент Глушаков имеет контракт с подмосковными «Химками». За сборную России он провел 57 матчей и забил пять мячей.