Радимов: «Спартак» может приблизиться к «Краснодару»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение об игре столичного «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России.
«Они могут приблизиться и к «Краснодару». «Спартак» на кураже. Атакующая линия у «Спартака» очень хорошая. Многие вещи Станкович исправил. И психологически команду он поднял», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» на своем поле одержали крупную победу над «Локомотивом» со счетом 5:2. После этой встречи «народная команда» набрала 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
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