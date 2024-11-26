«Спартак» выплатил игрокам большие премии за разгром «Локомотива»

В центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимал «Локомотив». «Красно-белые» одержали крупную победу на «Лукойл Арене» со счетом 5:2.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, боссы «Спартака» выписали премиальные команде за яркую победу. Футболисты получили по 840 тысяч рублей.

Напомним, что в прошедшем дерби покером отметился нападающий Манфред Угальде.

После 16 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 балл и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего первым петербургского «Зенита» на восемь очков.