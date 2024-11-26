Глушаков оценил нападающего «Краснодара» Кордобу

Экс-полузащитник сборной России и столичного «Спартака» Денис Глушаков высказался о колумбийском центрфорварде «Краснодара» Джоне Кордобе.
«Не думаю, что он расслабился. Просто с ним играют. От него не отходят два-три футболиста, не дают ему вообще разворачиваться. Конечно, его анализируют. Кордоба - хороший футболист», - цитирует Глушакова «Чемпионат».
Напомним, что недавно Кордоба заключил новое трудовое соглашение с краснодарским клубом.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 31-летний нападающий провел 12 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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