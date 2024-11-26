Глушаков: «Краснодар» заслуживает чемпионства»

Известный российский игрок Денис Глушаков в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о «Краснодаре», занимающем второе место в турнирной таблице чемпионата страны.

«Мне кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу. «Краснодар» заслуживает чемпионства», - приводятся слова Галицкого на страницах «Чемпионата».

В последнем матче Премьер-лиги краснодарский клуб потерял важные очки, сыграв вничью с подмосковными «Химками» со счетом 2:2. По итогам 16 туров чемпионата России подопечные Мурада Мусаева набрали 38 баллов и отстают от петербургского «Зенита» на одно очко.