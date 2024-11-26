Кечинов: «Спартаку» предстоит тяжелейший матч»

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем поединке между «Ростовом» и «красно-белыми» в четвертьфинале Кубка России.

«Первый матч удался «Ростову». «Спартаку» предстоит тяжелейший матч, потому что «Ростов» на ходу, но и «красно-белые» находятся в хорошей форме. Жду зрелищной игры и забитых мячей», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Ростова» и «Спартака» состоится на стадионе в Ростове-на-Дону завтра, 27 ноября. Начало поединка запланировано в 20:30 по московскому времени. В первом поединке команда Валерия Карпина на выезде минимально обыграла «красно-белых» с счетом 1:0.