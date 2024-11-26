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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В чемпионате России тренеры «бегают по кругу», у нас нет качественных специалистов?

26 Ноября 2024 • 11:23 Комментировать

Кажется, в РПЛ наметился дефицит российских тренеров, ведь новых имён практически не появляется. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из отечественных тренеров мог бы прямо сейчас принять любой топ-клуб элитного дивизиона.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги мы увидели уже четыре тренерские перестановки. Любопытно, что в ходе этого произошло два возвращения — Дмитрий Пятибратов вернулся в «Факел», а Сергей Ташуев вновь встал у руля «Ахмата». Кроме того, небезызвестный Виктор Ганчаренко возглавил «Пари НН», а также Владимир Слишкович принял «Оренбург».

Если для Пятибратова это лишь второй заход в РПЛ, то Ташуев уже пятый раз принял команду высшего дивизиона. Ранее он возглавлял «Спартак-Нальчик», «Кубань», «Ахмат», «Факел» и вот снова вернулся в Грозный. Что касается Ганчаренко, пусть он и белорус, но уже давно обосновался в российском футболе: для него «Пари НН» стал шестым клубом в РПЛ. Напомним, Ганчаренко руководил «Кубанью», «Уфой», ЦСКА, «Краснодаром» и дважды «Уралом». Поговаривают, что на подходе в «Крылья Советов» Сергей Юран, также поработавший уже с несколькими клубами РПЛ. Достаточно вспомнить только три захода в «Химки». 

Если в середине и внизу турнирной таблицы мы видим частые тренерские перестановки, причём одних и тех же людей, бегающих по кругу, то вот с топ-клубами ситуация немного другая. Речь идёт о первой шестёрке, к которой относятся «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА. Только в первых трёх клубах работают российские специалисты, и вряд ли это принципиальная позиция других клубов, которые предпочитают иностранцев.

Проблема в том, что в России очень мало тренеров с приставкой «топ». Давайте прикинем, кто бы мог прямо сейчас принять «Зенит» в случае ухода Сергея Семака? На ум приходят только две фамилии: Черчесов и Карпин, но они оба привязаны к «Спартаку», поэтому именно с «красно-белыми» их связывают каждый раз, когда там намечается очередная отставка тренера. Если взять в целом топ-6 клубов, то кто из опытных специалистов там мог бы поработать? Разве что Владимир Федотов, Леонид Слуцкий или тот же Виктор Ганчаренко. То есть качественных специалистов с опытом работы в больших командах можно пересчитать по пальцам одной руки. При этом близко к сильнейшим командам находятся Игорь Осинькин, Рашид Рахимов, Андрей Тихонов и Сергей Юран, которые своей работой заслужили шанс проверить свои силы в лучших клубах страны.

Остаётся надеяться, что новая тренерская школа будет быстро прогрессировать, и вскоре мы увидим новые лица, ведь сейчас многие экс-игроки рвутся в бой. Например, экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в ближайшее время возглавит молодёжку «Химок», а зная, как быстро меняются тренеры в основе, мы вполне можем в будущем увидеть Глушакова у руля первой команды. Кроме того, сейчас тренерские курсы проходят Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Юрий Жирков и многие другие известные футболисты. В своё время некоторые игроки говорили, что не видят себя тренерами, одним из таких был Роман Павлюченко. Однако когда он получил конкретное предложение поработать во второй команде «Родины», то сразу же согласился, а дальше – больше.

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Сергей Юран Сергей Ташуев РПЛ Виктор Ганчаренко ещё теги
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