Радимов: «Локомотиву» рано бороться за чемпионство»

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о перспективах столичного «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Локо» рано бороться за чемпионство. Более того, за тройку будут проблемы побороться, потому что психологически команда неуравновешенна», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что в рамках 16-го тура чемпионата России «железнодорожники» на выезде крупно проиграли «Спартаку» со счетом 2:5. После этого фиаско подопечные Михаила Галактионова с 34 баллами располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.