Глушаков высказался о полузащитнике «Спартака» Барко

«Когда Барко пришёл, сразу было видно, что он на две головы сильнее большинства игроков РПЛ. Может быть, сейчас понял, что можно на одной ноге играть, снизил требования к себе. Плюс с ним действуют плотнее», - передает слова футболиста «Чемпионат».