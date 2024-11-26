Глушаков высказался о полузащитнике «Спартака» Барко

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Глушаков высказался об аргентинском хавбеке «красно-белых» Эсекьеле Барко.
«Когда Барко пришёл, сразу было видно, что он на две головы сильнее большинства игроков РПЛ. Может быть, сейчас понял, что можно на одной ноге играть, снизил требования к себе. Плюс с ним действуют плотнее», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 14 миллионов евро.
В текущем сезоне Премьер-лиги Эсекьель провел 15 матчей, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.
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