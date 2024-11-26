Легионер «Химок» Ориньо рассказал об изучении русского языка

Бразильский защитник подмосковных «Химок» Ориньо в разговоре с журналистами рассказал об изучении русского языка.

«Есть интерес к русскому языку. Я только шесть месяцев учу его, и пока говорю на нем не на 100%, а лишь где-то на 20. У меня контракт с «Химками» на три года, еще нормально поговорим», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ориньо перешел в подмосковный коллектив из столичной «Родины». В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 14 поединках «Химок», записав на свой счет одну результативную передачу.

По итогам 16 туров чемпионата России «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.