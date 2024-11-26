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Тренер сборной России Карпин ответил на вопрос о Дзюбе

26 Ноября 2024 • 10:05 Комментировать

Наставник национальной команды России Валерий Карпин в разговоре с журналистами высказался о невызове в сборную страны центрального форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Почему Дзюба должен получить вызов? Мы не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену», - передает слова главного тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба не сыграл ни одного матча за национальную команду России после назначения Карпина.

В последнем товарищеском поединке российская сборная встречалась с Сирией. Подопечные Карпина одержали уверенную победу со счетом 4:0.

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