Глушаков оценил игру 35-летнего Ерохина

Бывший хавбек сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков оценил игру 35-летнего полузащитника петербургского «Зенита» Александра Ерохина.
«Лишний раз подтверждает мои слова, что возраст не помеха. Есть генетика, самоотдача, профессионализм, работа. Семак сам играл до 37 лет, он всё прекрасно понимает», - передает слова Дениса «Чемпионат».
Напомним, что единственный гол Ерохина принес победу «сине-бело-голубым» в матче 16-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (1:0).
В нынешнем сезоне РПЛ Александр поучаствовал в 13 поединках. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча.
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