Глушаков сравнил Станковича с бывшим тренером «Спартака»

Известный российский футболист Денис Глушаков подлился мнением о нынешнем главном тренере московского «Спартака» - сербском специалисте Деяне Станковиче.
«Какого тренера напоминает Станкович? Сложно говорить, я с ним не работал. Где-то эмоциями похож на Карреру. По тому, как бегает, прыгает на бровке», - передает слова полузащитника «Чемпионат».
Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «красно-белых» перед стартом сезона-2024/2025. После 16 туров чемпионата России московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего первым петербургского «Зенита» на восемь очков.
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