Глушаков рассказал, что думает о Карпине

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«Человек провёл долгую карьеру. С ним интересно работать. Мне импонирует подход Карпина. Нравятся его строгость и жёсткость. То, как футболисты относятся к нему», - передает слова Глушакова «Чемпионат».

«Ростов» в последнем матче чемпионата России на выезде встречался со столичным ЦСКА. Подопечные Карпина отпраздновали волевую победу над «ВЭБ Арене» со счетом 2:1. После 16 туров Премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 20 баллов и занимают восьмую позицию в турнирной таблице.