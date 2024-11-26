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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков рассказал, что думает о Карпине

26 Ноября 2024 • 09:08 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«Человек провёл долгую карьеру. С ним интересно работать. Мне импонирует подход Карпина. Нравятся его строгость и жёсткость. То, как футболисты относятся к нему», - передает слова Глушакова «Чемпионат».

«Ростов» в последнем матче чемпионата России на выезде встречался со столичным ЦСКА. Подопечные Карпина отпраздновали волевую победу над «ВЭБ Арене» со счетом 2:1. После 16 туров Премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 20 баллов и занимают восьмую позицию в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Денис Глушаков
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