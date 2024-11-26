Форвард «Зенита» Соболев: «Хочу научиться лучше играть в Dota»

«Я играю в Dota, хочу в неё лучше играть, смотрю какие-то видео, как крутые ребята играют. Чтобы учиться. В Dota самое негативное комьюнити. Там ад. И в жизни, и там ад у меня», - высказался нападающий в шоу «Каждый третий» на ютуб-канале «сине-бело-голубых».