Григорян сравнил «Спартак» с «Барселоной»

Известный наставник Александр Григорян поделился мнением об игре московского «Спартака» в недавнем дерби с «Локомотивом». «Красно-белые» одержали крупную победу со счетом 5:2. Покером отметился форвард Манфред Угальде.

«Что «Спартак» показывал в последних турах и в матче с «Локомотивом», было похоже на «Барселону». Констатирую факт - «Спартак» был невероятно хорош», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 16 проведенных туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего первым петербургского «Зенита» на восемь баллов.