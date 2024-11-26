Глушаков ответил на вопрос о завершении карьеры

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, когда собирается завершить игровую карьеру.
«Сейчас пока не играю. Ходят слухи, что я буду тренировать, но не хочется забегать вперёд. Как объявят, если всё будет официально - то да. По поводу завершения карьеры - пока сам не знаю», - передает слова полузащитника «Чемпионат».
Напомним, что в настоящий момент Глушаков имеет контракт с подмосковными «Химками». Срок действующего трудового договора между Денисом и клубом истекает в конце июня следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.
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