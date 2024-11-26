Глушаков высказался об игре форварда «Спартака» Угальде

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Глушаков в беседе с журналистами прокомментировал результативную игру форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в текущем сезоне РПЛ.
«Угальде мне нравился с самого начала. Возможно, некоторые футболисты не так думают, как он играет. Это чистый страйкер. Если его поставить слева-справа, он там не сыграет», - передает слова Глушакова «Чемпионат».
Напомним, что в недавнем поединке против московского «Локомотива» Угальде отметился четырьмя забитыми мячами. Манфред лидирует в бомбардирской гонке Премьер-лиги с 12 голами. По итогам 16 туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко.
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