Борис Игнатьев: «ЦСКА сдал во втором тайме»

В российском футболе прошли матчи шестнадцатого тура чемпионата, московский ЦСКА достаточно неожиданно потерпел поражение в игре с «Ростовом» - 1:2. Своим мнением по поводу проигрыша армейского клуба поделился известный отечественный специалист Борис Игнатьев, он считает, что роковым для ЦСКА стал второй тайм.

- Я бы разложил действия армейцев на два тайма. Первый тайм остался за ЦСКА, а во втором они явно сдали и проиграли в движении, в дисциплине, в объеме скоростных действий. И уже не было тех атак, которые были в первом тайме у ворот «Ростова», - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Сейчас московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.