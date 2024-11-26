Борис Игнатьев: «Локомотив» посыпался после первого же пропущенного гола»

В российском футболе прошли матчи шестнадцатого тура чемпионата, одной из центральных встреч стала игра московского «Спартака» с московским же «Локомотивом», в которой подопечные сербского специалиста Деяна Станковича неожиданно выиграли с крупным счётом - 5:2. Как считает известный российский специалист Борис Игнатьев, «Локомотив» посыпался уже после первого же пропущенного гола.

- Полагаю, первый мяч, пропущенный «Локомотивом», повлиял на психологическое состояние команды и придал уверенность спартаковцам, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Сейчас московский «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.