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Борис Игнатьев: «Локомотив» посыпался после первого же пропущенного гола»

26 Ноября 2024 • 04:47 Комментировать

В российском футболе прошли матчи шестнадцатого тура чемпионата, одной из центральных встреч стала игра московского «Спартака» с московским же «Локомотивом», в которой подопечные сербского специалиста Деяна Станковича неожиданно выиграли с крупным счётом - 5:2. Как считает известный российский специалист Борис Игнатьев, «Локомотив» посыпался уже после первого же пропущенного гола.

- Полагаю, первый мяч, пропущенный «Локомотивом», повлиял на психологическое состояние команды и придал уверенность спартаковцам, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Сейчас московский «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Борис Игнатьев ещё теги
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