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В «Крыльях Советов» намерены предложить новый контракт Ломаеву эксклюзив

26 Ноября 2024 • 00:13 Комментировать (1)
Зенит
...
Крылья Советов
01.12 16:30

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев получит предложение по новому контракту.

По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в самарском клубе хотят обсудить с вратарём вопрос продления договора уже зимой. Действующее соглашение 25-летнего футболиста истекает летом 2025 года.

Напомним, в недавнем матче Российской премьер-лиги против «Ахмата» Иван Ломаев травмировал плечо, из-за чего был вынужденно заменён на 72-й минуте. Встреча завершилась победой «Крыльев» со счётом 2:1.

Ломаев принял участие в 13 поединках в текущем розыгрыше чемпионата России, пропустив 20 голов и дважды сыграв «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Ломаев

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Комментарии (1) Все комментарии
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8891SM
26 Ноября 2024 в 00:22
давно пора,если перестанет веселит публику, цены ему не будет.
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