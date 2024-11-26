Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев получит предложение по новому контракту.

По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в самарском клубе хотят обсудить с вратарём вопрос продления договора уже зимой. Действующее соглашение 25-летнего футболиста истекает летом 2025 года.

Напомним, в недавнем матче Российской премьер-лиги против «Ахмата» Иван Ломаев травмировал плечо, из-за чего был вынужденно заменён на 72-й минуте. Встреча завершилась победой «Крыльев» со счётом 2:1.

Ломаев принял участие в 13 поединках в текущем розыгрыше чемпионата России, пропустив 20 голов и дважды сыграв «на ноль».