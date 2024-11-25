Абена не убедил «Спартак» – с игроком могут расстаться зимой

Центральный защитник «Спартака» Миенти Абена уже скоро может покинуть клуб.

29-летний футболист не убедил руководство «красно-белых» своими выступлениями. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», весьма вероятно, что в зимнее трансферное окно суринамцу придётся искать новый клуб – особенно в том случае, если ряды команды не покинет его конкурент Алексис Дуарте.

Миенти Абена перебрался в «Спартак» в августе нынешнего года из венгерского «Ференцвароша». Игрок провёл девять матчей за московский коллектив во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями.