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Абена не убедил «Спартак» – с игроком могут расстаться зимой эксклюзив

25 Ноября 2024 • 23:58 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
01.12 19:30

Центральный защитник «Спартака» Миенти Абена уже скоро может покинуть клуб.

29-летний футболист не убедил руководство «красно-белых» своими выступлениями. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», весьма вероятно, что в зимнее трансферное окно суринамцу придётся искать новый клуб – особенно в том случае, если ряды команды не покинет его конкурент Алексис Дуарте.

Миенти Абена перебрался в «Спартак» в августе нынешнего года из венгерского «Ференцвароша». Игрок провёл девять матчей за московский коллектив во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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