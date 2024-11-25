Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ушёл от ответа на вопрос о своём будущем в клубе.

«Мы сейчас сыграли важную игру, мы победили. Давайте лучше будем говорить об игре, потому что все остальное нужно обсуждать в более спокойной ситуации», - сказал Осинькин каналу «Матч Премьер» в ответ.

Напомним, что в минувшие выходные «крылышки» эффектной волевой победой над «Ахматом» (2:1) смогли набрать три очка и завершить 16-й тур на 12-м месте с 15 баллами.

На протяжении осени появлялись слухи, которые отправляли Осинькина в отставку с поста главного тренера самарцев. Однако им пока не суждено сбыться.