Семшов – о Василии Березуцком: «У него есть все задатки хорошего тренера»

Игорь Семшов отреагировал на свежую новость о своём бывшем коллеге по сборной России Василии Березуцком. Он возглавил азербайджанский футбольный клуб «Сабах».

«У него все задатки хорошего тренера. Сейчас Василий будет применять все свои знания на практике. Ему уже надо было начинать карьеру главного тренера, поэтому всё у него должно получиться», - говорит Семшов с «РБ Спорт», добавив, что Березуцкому-тренеру надо потихоньку идти вперёд.

Напомним, что ранее бывший защитник ЦСКА и сборной России был ассистентом Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шеньхуа», так что международный опыт работы у начинающего тренера имеется.

«Сабах» объявил о назначении Березуцкого