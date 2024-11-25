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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко не считает ничью «Химок» и «Краснодара» неожиданной

25 Ноября 2024 • 21:13 Комментировать
Химки
2:2
Краснодар

В минувшие выходные в рамках 16 тура Российской премьер-лиги «Химки» и «Краснодар» выдали яркий матч, сыграв в боевую ничью – 2:2. Бывший российский футболист Максим Деменко полагает, что этот ничейный результат нельзя назвать неожиданным.

«Не назвал бы это неожиданным результатом. Химки» преподносят сюрпризы в матчах с лидерами. Можно вспомнить игры с «Зенитом» и «Локомотивом». Также на «Краснодар» давит лидерство», - рассуждает Деменко для «Чемпионата».

Напомним, что «Краснодар» из-за этой ничьей лишился своего первого места, пропустив вперёд петербургский «Зенит» перед 17-м туром.

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