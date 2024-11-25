Точилин назвал главного претендента на бронзовые медали РПЛ

Бывший игрок столичного «Динамо» Александр Точилин высказался о перспективах команды в текущем сезоне чемпионата России.

По мнению эксперта, «бело-голубые» вряд ли смогут побороться за чемпионский титул, но точно попробуют забраться в медали.

— В этом сезоне были яркие матчи с грандами РПЛ. «Динамо» — главный претендент на третье место, если сравнивать со «Спартаком» и «Локомотивом», — приводит слова Точилина Legalbet.

По итогам 16 туров «Динамо» занимает пятую строчку в Российской премьер-лиге, имея на счету 31 очко. Отставание от третьей позиции составляет три балла.

В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют на выезде с грозненским «Ахматом».