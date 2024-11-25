Алип рассказал, как отреагировал на интерес «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился комментарием об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

— Мне не интересно было. Я же здесь нахожусь (в «Зените»). Это агенты решают, а не я, — приводит слова Алипа Legalbet.

Напомним, Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне 24-летний защитник принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и сделал одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Алипа с «сине-бело-голубыми» рассчитан до июня 2028 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость казахстанского футболиста составляет три миллиона евро.