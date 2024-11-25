Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оказался в заявке своего клуба на матч Лиги чемпионов УЕФА против «Баварии». Новостью об этом делится пресс-служба парижского гранда. Всего в списке оказалось 22 футболиста.

Напомним, что в минувшем футбольном туре Сафонов защищал ворота «ПСЖ» в поединке против «Тулузы» в Лиге 1. В итоге столичный клуб одержал сухую победу – 3:0.

Всего с момента перехода в «ПСЖ» из «Краснодара» Матвей провёл за клуб пять матчей, в которых пропустил всего лишь два гола. Основным вратарём «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма.

Игра «ПСЖ» - «Бавария» состоится 26 ноября, это грядущий вторник.