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Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Баварией» официально

25 Ноября 2024 • 19:58 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оказался в заявке своего клуба на матч Лиги чемпионов УЕФА против «Баварии». Новостью об этом делится пресс-служба парижского гранда. Всего в списке оказалось 22 футболиста.

Напомним, что в минувшем футбольном туре Сафонов защищал ворота «ПСЖ» в поединке против «Тулузы» в Лиге 1. В итоге столичный клуб одержал сухую победу – 3:0.

Всего с момента перехода в «ПСЖ» из «Краснодара» Матвей провёл за клуб пять матчей, в которых пропустил всего лишь два гола. Основным вратарём «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма.

Игра «ПСЖ» - «Бавария» состоится 26 ноября, это грядущий вторник.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Матвей Сафонов
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