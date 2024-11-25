Синицын: «Упущенная победа «Краснодара» в матче с «Химками» стала большой неожиданностью»

Экс-футболист «Краснодара» Андрей Синицын поделился комментарием о минувшем матче «быков».

Напомним, в 16-м туре чемпионата России «Краснодар» не смог одолеть на выезде «Химки» (2:2), упустив победу на последних секундах.

— Для меня упущенная победа «Краснодара» в матче с «Химками» стала большой неожиданностью. Но это футбол, где потеря очков неизбежна, — цитирует Синицына «Чемпионат».

По итогам 16 сыгранных туров «Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 38 зачетных баллов. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет всего одно очко.

Соперником «Краснодара» в 17-м туре станет столичный «Спартак».