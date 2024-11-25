Губерниев: «ЦСКА? У нас и «Спартак» стал середняком РПЛ»

Авторитетный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях некоторых статусных клубов Российской премьер-лиги. У Губерниева спросили, не кажется ли ему, что ЦСКА стал середняком чемпионата.

«Не хочется так думать, но у нас и «Спартак» превратился в середняка Премьер-Лиги. Такие команды должны быть наверху турнирной таблицы. Конечно, ЦСКА недорабатывает, так скажем, с точки зрения набора очков, и игра оставляет желать лучшего», - цитирует Губерниева Metaratings.

На текущий момент «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 31 очком в кармане. ЦСКА, в свою очередь, идёт шестым с 27 баллами в кармане. Лидером чемпионата после шестнадцати сыгранных туров является «Зенит», набравший 39 очков.

Отметим, что в каждом из шести предыдущих сезонов Премьер-лиги чемпионом становился «Зенит».