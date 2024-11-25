Газинский – о Кордобе: «Это ключевая фигура «Краснодара»

Один из самых опытных игроков «Краснодара» Юрий Газинский высказался о своём звёздном одноклубнике – Джоне Кордобе.

«Кордоба — один из ключевых футболистов «Краснодара». Договориться по контракту было важно и для него, и для клуба. Это ключевая фигура, здорово, точки соприкосновения удалось найти», - делится Газинский с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что недавно Кордоба пролонгировал свой контракт с «быками». В текущем сезоне у Джона в активе восемь забитых голов в активе и пять голевых передач.

Новый контракт колумбийского легионера с «южанами» рассчитан до лета 2027 года с опцией продления.