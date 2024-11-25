Сёмин вынес решение по пенальти в матче «Химки» - «Краснодар»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о пенальти в концовке матча 16-го тура чемпионата России между «Химками» и «Краснодаром».

«Удивил результат матча «Химки» - «Краснодар». На последних минутах, где чаще забивал «Краснодар», забили «Химки» с пенальти. На мой взгляд, пенальти был очень сомнительным», - приводятся слова известного специалиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что поединок прошел в Химках и завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

После этого результата «Краснодар» опустился на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.