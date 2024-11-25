Гладилин объяснил прогресс «Спартака»

Шестнадцатый тур российского чемпионата оказался удачным для московского «Спартака», команда Деяна Станковича с крупным счётом победила московский «Локомотив», а Манфред Угальде из Коста-Рики смог забить целых четыре мяча. Экс-наставник московского «Динамо» Валерий Гладилин пояснил причины метаморфоз в игре «Спартака»:

- Угальде провел лучший матч в карьере, забил прекрасные мячи, блеснул и поймал игру. Исторический день для него. Его ренессанс связан не с уходом Соболева, а с тем, что Станкович определился с составом, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Сейчас московский клуб поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России.