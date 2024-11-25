Долгов объяснил, при каком условии «Факел» останется в РПЛ

Экс-нападающий «Факела» Александр Долгов ответил на вопрос, вылетит ли воронежский коллектив по итогам текущего сезона РПЛ.

— Если до перерыва и после возобновления чемпионата будут играть с таким же настроем и отдачей, как с «Динамо», то, думаю, поднимутся выше зоны стыковых матчей, — приводит слова Долгова портал «РБ Спорт».

По итогам 16 сыгранных туров «Факел» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице. В копилке команды Дмитрия Пятибратова 13 баллов.

Соперником «Факела» в 17-м туре чемпионата России станет махачкалинское «Динамо». Поединок запланирован на 1 декабря.