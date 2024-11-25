Газзаев: «Молодёжи «Локомотива» нужно «заматереть»

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о столичном «Локомотиве».

«Молодёжь «Локомотива», если она реально хочет претендовать на чемпионство, должна «заматереть». Команда на сегодняшний день идёт правильном направлении. Поэтому в следующем году их результат может быть гораздо серьёзнее», - делится Газзаев для «Московского комсомольца».

Напомним, что в прошедшие выходные «Локо» внезапно проиграл с разгромным счётом в гостях в дерби «Спартаку» - 2:5. В турнирной таблице РПЛ клуб продолжает занимать третье место с 34 баллами, отставая от первой строчки на несколько очков.