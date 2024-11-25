Мостовой оценил шансы Джикии вернуться в сборную России

Экс-игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о возможном вызове защитника подмосковных «Химок» Георгия Джикии в сборную России.
«Однозначно. Джикия с Брунеем или Сирией сейчас бы еще два гола забил. Тем более, расширенные списки у нас, там можно по 40-50 человек брать», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Георгий покинул «Спартак» по завершении прошлого сезона. В летнее трансферное окно защитник пополнил ряды «Химок» на правах свободного агента. В текущей игровой кампании Джикия провел пять поединков без голевых действий.
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