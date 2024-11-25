Пономарёв одобряет новую работу Березуцкого

Василий Березуцкий получил новую работу в азербайджанском клубе «Сабах» который объявил о назначении 42-летнего экс-игрока новым наставником. До этого Березуцкий помогал Леониду Слуцкому в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа». Бывший ветеран ЦСКА и советской сборной Владимир Пономарёв благословил Березуцкого на его новое футбольное приключение. Он считает, что тому давно следовало заняться этим:

- Давно пора было начать самостоятельно работать. В целом на первом этапе все равно, в какой команде. А то он все сидел под кем-то — под Гончаренко в «Краснодаре», под Слуцким в Китае. Никуда не годится, напрасная трата времени, - цитирует слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».