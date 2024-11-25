Жуков: «Спартак» может побороться за призовые места»

Александр Жуков, почетный президент Олимпийского комитета России, поделился мыслями о турнирных перспективах «красно-белых» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Спартак» проводит отличный отрезок. Станкович нашел оптимальный состав. В первом тайме с «Локомотивом» показали прекрасный футбол. «Спартак» может побороться за призовые места», - цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

В рамках 16-го тура чемпионата России «красно-белые» на домашнем поле принимали столичный «Локомотив». «Народная команда» одержала крупную победу со счетом 5:2. После дерби «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.