Зорин: «Тренироваться с Промесом — это было особое чувство для меня»

Хавбек «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос о том, на каких футболистов «красно-белых» он равняется или считает кумирами.

«Когда я еще был в академии, одним из них был Квинси. Тренировались с ним даже вместе, когда пришел в основную команду. Это было особое чувство для меня», — приводит слова Зорина «Советский спорт».

Футболист добавил, что не застал игру Титова и Черенкова, но смотрел много видеозаписей с их игрой.

В нынешнем сезоне 20-летний Зорин принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором трех ассистов.

После 16 туров «Спартак» идет на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.