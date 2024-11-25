​Игонин - о Соболеве: «Мы ждём большего»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в межсезонье перебрался в питерский «Зенит», но пока что его игра вызывает только чувство разочарования. Он не забил ни одного гола за питерцев в чемпионате, и лишь дважды отличился в кубке страны. Бывший полузащитник клуба Алексей Игонин признался, что ждёт много большего от выступлений Соболева:

- Ждем большего. У него есть данные для того, чтобы играть лучше. На мой взгляд, он еще не набрал оптимальные физические кондиции. Но ему еще нужно время. В «Зените» абсолютно иная игра, - цитирует слова Игонина «ВсеПроСпорт».

Напомним, что по итогам шестнадцатого тура российского чемпионата питерский «Зенит» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ.