Мостовой готов стать тренером московского клуба

Экс-игрок испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов войти в тренерский штаб наставника столичного «Динамо» Марцела Лички.

«Рассматриваю любые варианты в РПЛ, куда пригласят. Если Марцел пригласит меня в «Динамо» своим помощником, конечно, соглашусь», - передает слова Александра Metaratings.ru.

Напомним, что Мостовой прошел стажировку в стане «бело-голубых».

По итогам 16 туров чемпионата России «Динамо» набрало 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Лички отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.