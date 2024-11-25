Тарханов назвал двух соперников «Спартака» за третье место в РПЛ

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением относительно того, кто поборется за третье место в Российской премьер-лиге.
«ЦСКА остается в гонке за медали? За медали - да. Я думаю, что они, «Спартак» и «Локомотив» будут бороться за третье место», - передает слова специалиста «Спорт День за Днем».
Напомним, что после 16 туров Российской премьер-лиги третье место занимает «Локомотив». Подопечные Михаила Галактионова набрали 34 балла. Далее располагаются «Спартак» и «Динамо» с 31 очком. ЦСКА (27) находится на шестой позиции.
Лидером является «Зенит» (39), второе место занимает «Краснодар» (38).
Бан пользователя