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Газзаев: «Мы увидели полнейшую мобилизацию «Оренбурга»

25 Ноября 2024 • 19:07 Комментировать

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об «Оренбурге» и игре команды против чемпиона России, «Зенита».

«Оренбургу» просто некуда уже отступать. Мы с вами видели полнейшую мобилизацию команды, даже вдесятером они держались, пытаясь контратаковать. Лишь на последних секундах мастерство «Зенита», его дух победителя сказались», - делится Газзаев для «Московского комсомольца».

Напомним, что петербургский клуб лишь благодаря голу Александра Ерохина на последних минутах встречи смог добыть три очка на уральском выезде. Благодаря победе «Зенит» смог вернуть себе по итогу 16 тура первое место турнирной таблицы.

«Оренбург» сменил тренера по ходу первой части сезона, клуб возглавил Владимир Слишкович.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Оренбург
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